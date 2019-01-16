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Общество

Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра

Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра Дарина Минаева Псковскому агентству информации. Напомним, театр вошел в число финалистов премии в номинации «Талант».

«Для театра признание - это самое дорогое, мы для этого и трудимся», - отметила режиссер. По её словам, для самодеятельных артистов это самое главное, ведь они получают не зарплату, а только любовь зрителя. «То, что нас выдвинули на эту премию, было очень приятно, это был такой сюрприз, который нас всколыхнул вновь», - добавила Дарина Минаева.

Она считает, что «Народное признание» важно именно потому, что за статуэтку премии может побороться любой. «Я посмотрела всех номинантов, много нового для себя открыла. Это интересно и необходимо, чтобы расширить кругозор людей, которые живут в Псковской области. Они могут не знать, что у нас есть такие чудесные люди, организации, команды и проекты», - заметила режиссер Новоржевского народного театра. Дарина Минаева добавила, что сама она при голосовании поддержала друзей театра – «Пушкинский бал», с организаторами которого ведётся обоюдное сотрудничество. 

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017»

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Приглашения на церемонию вручения «Народного признания - 2018», которая состоится 1 февраля, можно получить в редакции ПАИ Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра Елизавета Барышникова: «Народное признание» — премия, которая даёт участникам стимул к дальнейшим совершениям Ирина Лебедева о «Народном признании – 2018»: Каждый из участников этого марафона вложил душу и любовь в свой город Директор базы «Волынь» о «Народном признании»: Наше присутствие в номинации «Сервис» оправдано Замгендиректора компании «Велторф»: Мы очень рады, что вошли в число финалистов премии «Народное признание - 2018» Игорь Смирнов о «Народном признании – 2018»: Конкурентная борьба положительно влияет на бизнес Гендиректор ПЭМЗа: Для нас большая честь принимать участие в премии «Народное признание» Совладелица фермы «Бебешкино»: Премия «Народное признание» способствует популяризации псковских продуктов Начался второй тур голосования за участников премии «Народное признание - 2018»
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