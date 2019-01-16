Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра

12:24, 16 января 2019, ПАИ

Борьба за премию «Народное признание-2018» вдохновляет и воодушевляет, заявила режиссер Новоржевского народного театра Дарина Минаева Псковскому агентству информации. Напомним, театр вошел в число финалистов премии в номинации «Талант».

«Для театра признание - это самое дорогое, мы для этого и трудимся», - отметила режиссер. По её словам, для самодеятельных артистов это самое главное, ведь они получают не зарплату, а только любовь зрителя. «То, что нас выдвинули на эту премию, было очень приятно, это был такой сюрприз, который нас всколыхнул вновь», - добавила Дарина Минаева.

Она считает, что «Народное признание» важно именно потому, что за статуэтку премии может побороться любой. «Я посмотрела всех номинантов, много нового для себя открыла. Это интересно и необходимо, чтобы расширить кругозор людей, которые живут в Псковской области. Они могут не знать, что у нас есть такие чудесные люди, организации, команды и проекты», - заметила режиссер Новоржевского народного театра. Дарина Минаева добавила, что сама она при голосовании поддержала друзей театра – «Пушкинский бал», с организаторами которого ведётся обоюдное сотрудничество.

Напомним, что первый тур голосования премии «Народное признание — 2018» завершился 9 января. По итогам голосования определены участники второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».