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Общество

Номинация на премию «Народное признание» - этап в развитии, уверена руководитель студии бального танца «Созвездие»

«Участие в любом конкурсе, а тем более номинация на премию «Народное признание», - это всегда определённый этап в развитии. Он помогает понять свои возможности, да и просто стать лучше», - уверена руководитель и тренер образцовой студии спортивного бального танца «Созвездие» из Великих Лук Мария Глазычева.

Напомним, студия вошла в число финалистов премии в номинации «Талант». «То, что мы прошли во второй тур, безусловно, придаёт дополнительную уверенность в том, что мы работаем не зря, и наша творческая деятельность интересна людям. Это важно для нас, и даёт толчок к реализации новых идей, достижению новых вершин», - отметила руководитель.

Напомним, что в настоящее время на сайте ПАИ проходит второй тур голосования за соискателей премии. В него попали по три кандидата в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов во время первого тура, который завершился 9 января. Таким образом из 111 претендентов на награду в 12 номинациях борьбу продолжают 36.

Параллельно начало работу жюри из 12 экспертов, голос каждого из них будет равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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