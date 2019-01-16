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Общество

Определён состав жюри премии «Народное признание – 2018»

Определен состав жюри общественной премии Псковской области «Народное признание – 2018». В него вошли председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель губернатора Николай Цветков, вице-спикер регионального парламента Юрий Сорокин, руководитель областного управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева, руководитель АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова, директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Людмила Цишковская.

Кроме того, в состав жюри включены обладатели премии «Народное признание» за предыдущий год: волонтёр зоозащитной организации «Шанс» Елена Зиновьева, директор филиала компании «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова, чемпион России по смешанным единоборствам Руслан Шамилов, член инициативной группы по проведению праздника для семей с детьми-двойняшками «Двойное счастье» Ирина Григорьева.

Напомним, голос каждого члена жюри равен 3% от общего количества голосов, поданных в номинации во время второго тура, который стартовал на сайте ПАИ 11 января. В него попали по три претендента в каждой номинации, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, завершившемся 9 января. Из 111 кандидатов на награду в 12-ти номинациях борьбу продолжают 36.

Имена победителей будут озвучены на торжественной церемонии вручения премии, которая состоится 1 февраля в 18:30 в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина (улица Пушкина, дом 13). Пригласительные на торжество можно получить в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, дом 21/33, первый этаж) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 31 января включительно. Количество билетов ограничено. Забронировать их и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-921-113-40-60.   

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

 

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