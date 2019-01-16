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Общество

Устроивший ДТП великолукский священник: Готов все возместить

Иеродиакон Великолукской епархии Андрей (Парфенов) [временно запрещён в священнослужении - ПАИ], из-за которого произошло ДТП в Великих Луках, извинился перед пострадавшими, сообщает РЕН-ТВ.

«Готов все возместить. Всем, чем можно помочь. Искренне и с сокрушением сердечным прошу прощения», - заявил он.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 12 января в 00:34 в Великих Луках 35-летний мужчина за рулём Toyota Camry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП 21-летняя девушка, находившаяся в Daewoo Nexia, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У 43-летней пассажирки, которую в результате удара зажало в машине, диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее раздроблены кости таза.

СМИ утверждали, что за рулем автомобиля находился иеродиакон Великолукской епархии. Эту информацию подтвердили в управлении ГИБДД по Псковской области. Там заявили, что иеродиакон Андрей (Парфенов) в момент происшествия был пьян.

До окончания расследования, указом № 67 епископа Великолукского и Невельского Сергия от 12 января иеродиакон Андрей (Парфёнов) временно запрещён в священнослужении. В указе епископа иеродиакон назван «подозреваемым в совершении дорожно-транспортного происшествия». Отмечается, что запрет в служении действует «до завершения следствия».

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