Андрей Филатов о гостеприимности Пскова: Нам есть куда стремиться

12:39, 17 января 2019, ПАИ

«Предприятия туриндустрии Пскова стараются сделать отдых приезжих комфортным. Вопросы, связанные с гостеприимством постепенно решаются, город преображается: открываются новые кафе, гостиницы», - отметил генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов. Об этом он заявил корреспонденту Псковского агентства информации, комментируя новость о том, что Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России по версии Guest Review Awards.

«Думаю, что рост есть, но ещё есть куда стремиться. Самая главная наша проблема - угрюмость и неприветливость горожан. Да, технически с гостеприимностью всё в порядке, но если бы ещё горожане были более приветливыми, было бы вообще здорово. Надо больше улыбаться людям, которые к нам приезжают, тогда всё будет идеально», - сказал Андрей Филатов.

Он подчеркнул, что в Пскове сосредоточено огромное количество объектов культуры, «здесь масса всего интересного для туристов». «Плюс у нас удачное географическое положение, поэтому мы запросто можем заинтересовывать туристов, оставляя их у себя не на один день, а на несколько», - подытожил ресторатор.