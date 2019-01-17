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Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли
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Общество

Елена Селецкая: Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для всей туристической отрасли

«Признание Пскова одним из самых гостеприимных городов России важно для города и объектов туристической отрасли, которые работают на территории всего нашего региона», - заявила председатель Общественного совета по туризму при комитете Псковской области по культуре, генеральный директор отеля Old Estate Елена Селецкая в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. Напомним, Псков вошёл в десятку самых гостеприимных городов России по версии Guest Review Awards.

Елена Селецкая

Елена Селецкая считает, что попадание города в топ таких рейтингов даст хороший эффект для увеличения туристического потока. «Но мы должны не только рассчитывать на рейтинги. Конечно, «сарафанное радио» работает и туристы очень большое внимание обращают на отзывы, но, тем не менее, мы тоже должны заниматься продвижением нашего города и региона в целом: участвовать в выставках, продвигать город на интернет-ресурсах», - отметила она.

Елена Селецкая подчеркнула, что на протяжении последних лет Псков традиционно популярен во время новогодних каникул. «На территории региона сконцентрировано большое количество как объектов культурного наследия, так и объектов, где можно провести досуг, в том числе, и с детьми», - сказала она.

Председатель Общественного совета по туризму при комитете Псковской области по культуре также отметила, что в Пскове и области хорошо развита инфраструктура и объекты массового размещения: рестораны, кафе, досуговые объекты. «Псков облагорожен. Это и реконструированная набережная, и проведенные в порядок парки - все это отмечают гости нашего города, с которыми мне пришлось общаться», - уточнила она.

Елена Селецкая также отметила, что Псков стал доступнее благодаря запуску «Ласточки» из Санкт- Петербурга и возобновлению авиасообщения с Москвой.

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