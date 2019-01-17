День консультаций, посвященный повышению пенсионного возраста, пройдёт в Псковской областной библиотеке 23 января
23 января в 10:00 в центре социальной, деловой и правовой информации Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Вокзальная, 48) пройдёт День консультаций, посвященный вопросам повышения пенсионного возраста и индексации пенсий.
Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, специалисты учреждения представят правовые ресурсы свободного доступа к официальным текстам законов Российской Федерации, актов президента и Правительства РФ. В мероприятии примет участие представитель Пенсионного фонда России.
Напомним, 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятый Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобренный Советом Федерации. С 1 января в России стартовал 10-летний переходный период по повышению пенсионного возраста, который завершится в 2028 году.