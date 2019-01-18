Анна Ремова: Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город

09:24, 18 января 2019, ПАИ

«Гостеприимство – одна из важнейших составляющих успеха в работе с людьми. Приятно, что Псков отмечен, как гостеприимный и располагающий к поездкам город», – прокомментировала Псковскому агентству информации директор туристского информационного центра Псковской области Анна Ремова вхождение Пскова в десятку самых гостеприимных городов России по версии Guest Review Awards.

Анна Ремова рассказала, что Псковская область регулярно входит в топы лучших мест отдыха в России, занимая лидирующие строчки в рейтингах лучших мест для отдыха с детьми, путешествий на школьных каникулах, проведения майских и новогодних праздников.

«Псковская область заняла недавно 3 место в номинации лучший российский экологический отдых, также область известна качественным экскурсионным обслуживанием среди путешественников по версии премии National Geographic Traveler Award», – отметила она.

Директор туристского информационного центра подчеркнула, что традиционно Псковская область – лидер в направлении православного туризма - как в паломничестве, так и в религиозных ознакомительных турах.