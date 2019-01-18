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Общество

Митрополит Тихон о ДТП с участием великолукского иеродиакона: Мы внимательно разберемся с этой историей

«К сожалению, в этом в той или иной степени виновен священник. Мы внимательно разберемся с этой историей», - прокомментировал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) произошедшее в Великих Луках 12 января ДТП с участием Иеродиакона Великолукской епархии Андрея (Парфенова) [временно запрещён в священнослужении - ПАИ]. Об этом с пресс-конференции сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит Тихон принес извинения за это «печальное и трагическое событие» и высказал слова сочувствия пострадавшим. По его словам, ДТП – это «болезненная и постыдная история», особенно учитывая тот факт, что виновник был нетрезв.

«Никаких оправданий здесь быть не может. Сейчас мы серьезным образом и в Псковской и Великолукской епархии поставим вопрос о случившемся. Епископ Сергий, я знаю, встретился с пострадавшей. Она сейчас в Пскове. Все, что мы можем сделать - мы сделаем. Но повторюсь - никаких оправданий быть не может в этом случае», - заключил Тихон.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что 12 января в 00:34 в Великих Луках 35-летний мужчина за рулём Toyota Camry, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил лобовое столкновение с автомобилем Daewoo Nexia. В результате ДТП 21-летняя девушка, находившаяся в Daewoo Nexia, получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и множественные гематомы. У 43-летней пассажирки, которую в результате удара зажало в машине, диагностировали переломы ребер, ушибы, сотрясение, закрытую черепно-мозговую травмы, также у нее раздроблены кости таза.

Позднее стало известно, что за рулем Toyota Camry находился иеродиакон Великолукской епархии Андрей (Парфенов). До окончания расследования указом № 67 епископа Великолукского и Невельского Сергия от 12 января иеродиакон временно запрещён в священнослужении

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