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Общество

Митрополит Тихон: Ведутся переговоры о выкупе участка на «четырёх углах» в Пскове для размещения исторического парка

В настоящее время ведутся переговоры о выкупе принадлежащего частному лицу участка на «четырёх углах» в Пскове для размещения там исторического парка. Об этом сообщил митрополит Псковский и Порховский Тихон на пресс-конференции 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Митрополит Тихон напомнил, что прежде под размещение исторического парка была выбрана так называемая Железная горка на берегу реки Великой, где стояли руины недостроенного Дворца пионеров. Это место, пояснил он, также принадлежит частному лицу. «Ни нам, ни региональным властям не удалось убедить хозяев за реальную, с точки зрения губернии, плату уступить это место, поэтому оно оставлено, так как средств и так не очень много», - пояснил митрополит.

Он добавил, что, тем не менее, проект парка уже готовится. «Мне очень хочется сделать его здесь, потому что это прекрасный учебник истории для всех», - подчеркнул митрополит Тихон.

Ранее сообщалось, что интерактивный исторический парк планировалось открыть в Пскове в июне текущего года.  Выступая с этой инициативой, митрополит Тихон отмечал, что посещаемость таких парков по всей стране огромная: «Это интересная, увлекательная вещь, популяризация истории: много игр, забав для школьников. Из порой скучных исторических зубрилок это превращается в интересное приключение. Есть второй уровень - для людей, интересующихся историей. Представлено огромное количество архивов, мы занесли их на электронные носители, все это можно скачать».

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