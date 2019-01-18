К снижению алкоголизации населения привлекут в Псковской области активистов проекта «Трезвая Россия»

16:29, 18 января 2019, ПАИ

В Псковской области началось сотрудничество с проектом «Трезвая Россия». Его планируется привлечь для снижения алкоголизации населения. Об этом сообщила глава Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская на встрече с региональным куратором «Трезвой России» Эльханом Мехтиевым, которая проходила в проектном офисе #Команды2018 сегодня, 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Натальи Плявинской, в администрацию области поступает много обращений от псковичей, недовольных работой торгующих алкоголем магазинов возле своих домов. «Градус достаточно высокий, но мнения у граждан разные. Надеемся с вашей помощью понять их мнение, а также выявить нарушения в сфере продажи алкоголя», - отметила она и добавила, что основная цель не закрыть пабы, а понизить алкоголизацию в области.

В свою очередь Эльхан Мехтиев подчеркнул, что проблема с продажей алкоголя возле домов жителей действительно острая. «Надо уже сейчас начинать работу и тогда у нас все получиться», - отметил он и напомнил, что один из первых рейдов по местам продажи алкоголя с целью выявления нарушений проходил в январе.

Он также подчеркнул, что сотрудничество «Трезвой России» с администрацией области будет не только по этой линии, но и по спортивным и иным мероприятиям. «Мы планируем проведение большого количества мероприятий и спортивных, и образовательных: уроки трезвости, проект ГТО «Без границ» для людей с ограниченными возможностями и многое другое», - уточнил Эльхан Мехтиев.