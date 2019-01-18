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Общество

Эльхан Мехтиев о проектном офисе #Команды2018: Он необходим молодёжи

«Я первый раз здесь. Это место мне нравится, оно необходимо молодёжи», - заявил псковский региональный куратор «Трезвой России» Эльхан Мехтиев во время встречи с главой Управления общественных проектов и молодежной политики Натальей Плявинской, которая проходила в проектном офисе #Команды2018 в Пскове сегодня, 18 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Эльхан Мехтиев рассказал, что попросил Наталью Плявинскую о возможности использовать помещение проектного офиса для встреч активистов из «Трезвой России». «Теперь мы тоже сможем здесь собираться и обсуждать насущные вопросы и проблемы, искать пути решения», - отметил он.

Эльхан Мехтиев также сообщил, что в прошлом году проект «Трезвой России» на территории Псковской области установил 7 спортивных площадок в районах. «Мы планируем продолжать это и проводить другие мероприятия», - уточнил он.

Напомним, что Общественная приёмная губернатора Михаила Ведерникова после состоявшихся в сентябре 2018 года выборов главы региона по его решению была переформатирована в проектный офис #Команды2018. Располагается он на улице Некрасова, 19.

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  • #Команда2018
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