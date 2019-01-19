0
21:27
Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США
09:39
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
09:00
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
15:16
Псковская митрополия планирует совместно с властями региона создать спортивно-гуманитарно-образовательный комплекс для молодежи
13:42
Алексей Севастьянов избран вице-президентом МРО «Северо-Запад»
10:52
Матч-ТВ покажет бой псковского боксёра Артура Акавова за титул чемпиона мира
18:01
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
Еще новости
Спорт

Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США

Сборная России с участием псковички Анастасии Тельновой обыграла команду США  на хоккейном турнире «Mrs. HOCKEY INVITE» среди лучших команд девочек возрастной категории до тринадцати лет. Турнир проходит с 18 по 21 января во Флориде, сообщает #команда2018 на своей странице в instagram.

«Наша команда с первого дня проявляет себя лидером соревнований, но не перестаёт усиленно готовиться к новым матчам», - отмечается в сообщении. Матч против сборной США завершился со счётом 5:0 в пользу россиянок.

В команде России играют спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Псковской, Калужской, Челябинской областей, Нижнего Новгорода, Череповца, Твери, Красноярска, Пермского края и Республики Крым. 

На турнир во Флориду псковичка поехала благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мама девочки пришла на приём к главе региона и попросила оказать финансовую помощь для организации поездки её дочери на соревнования. Михаил Ведерников поддержал обращение и пригласил Анастасию Тельнову в его проект #команда2018.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США
19 января 2019
Сборная России с участием хоккеистки из Пскова, поехавшей на турнир благодаря Михаилу Ведерникову, обыграла команду США
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
19 января 2019
Первый этап чемпионата и первенства Псковской области по автомногоборью пройдёт на картодроме «Печорский» сегодня
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
19 января 2019
Псковский боксер Артур Акавов досрочно проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO
18 января 2019
Псковская митрополия планирует совместно с властями региона создать спортивно-гуманитарно-образовательный комплекс для молодежи
Алексей Севастьянов избран вице-президентом МРО «Северо-Запад»
18 января 2019
Алексей Севастьянов избран вице-президентом МРО «Северо-Запад»
Матч-ТВ покажет бой псковского боксёра Артура Акавова за титул чемпиона мира
18 января 2019
Матч-ТВ покажет бой псковского боксёра Артура Акавова за титул чемпиона мира
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
17 января 2019
Директор ХК «ВДВ-Купол» о премии «Народное признание»: Лучших людей надо знать в лицо
Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля
17 января 2019
Чемпионат по спидкубингу «Pskov Open 2019» пройдёт в Пскове 2-3 февраля

Идет загрузка...