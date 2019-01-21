Артур Акавов о бое за чемпионский пояс: К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде

11:07, 21 января 2019, ПАИ

Псковский боксёр Артур Акавов после боя за титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе объяснил причины своего поражения. «К сожалению, я не смог подобрать ключи к Андраде и в итоге проиграл. Особого урона он мне не нанёс, но, тем не менее, мне свой план реализовать не дал. Бой получился совсем не таким, как хотелось, думаю, и для него тоже», - написал спортсмен в своём Instagram.

Также он поблагодарил болельщиков за поддержку. «Спасибо всем, кто поддерживал меня в этом бою! Всем, кто писал, звонил, до и после боя! Мне было очень приятно! И это было важно для меня! Старался всем ответить на сообщения, хоть их и было множество», - отметил Артур Акавов.

Напомним, титульный бой состоялся 19 января (по московскому времени) на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке. Артур Акавов досрочно проиграл обладателю пояса Деметриусу Андраде. В 12-м раунде рефери остановил бой из-за рассечения у Акавова, присудив победу Андраде техническим нокаутом.

Добавим, для Деметриуса Андраде это была первая защита титула, а Артур Акавов уже претендовал на этот пояс.

20 октября Андраде должен был драться за титул с Билли Джо Сондерсом, но британец провалил допинговое тестирование и лишился ремня Всемирной боксерской организации. В итоге, пояс WBO стал вакантным и был разыгран между Андраде и намибийцем Уолтером Каутондоквой.