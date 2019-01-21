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Общество

Более 1,2 тыс. иностранцев смогут приехать на работу в Псковскую область в этом году

В этом году Псковская область получила квоту на выдачу 1 тыс. 208 рабочих виз иностранным гражданам. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с документом, 350 виз могут быть выданы работникам сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, 850 - неквалифицированным рабочим, 8 – представителям иных профессионально-квалифицированных групп.

Ранее Правительство РФ определило на 2019 год потребность в иностранных работниках. Согласно постановлению, в страну разрешено привлечь 144 тысячи 583 иностранных работника, что составляет 81% от потребности, определённой на 2018 год.

Отметим, что в СЗФО распределены 8 тысяч 869 квот, из них Санкт-Петербург - 5 тысяч 125, Ленинградская область - 1 тысяча 25, Мурманская область — 952, Новгородская область — 342, Калининградская область — 144, Вологодская область — 67, Архангельская область — 6, Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ — 0.

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