Псковичка Анастасия Тельнова в составе сборной России стала победителем международного хоккейного турнира в США

18:28, 21 января 2019, ПАИ

Сборная России по детско-юношескому женскому хоккею Agility Blades («Молниеносные Лезвия») стала победителем международного хоккейного турнира в США «Mrs. Hockey Invite». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, она обыграла американскую команду Team Illinois со счетом 6:1 в финальном матче турнира в понедельник, 21 января. Причем как минимум две шайбы были забиты российской командой в меньшинстве.

Соревнования проходили в городе Тампа штата Флорида. В турнире приняли участие 12 команд: 11 сильнейших северо-американских сборных и приглашенная команда из России, которая впервые в истории состязаний вошла в состав участников. В российскую сборную вошла псковичка Анастасия Тельнова, а также юные спортсменки до 13 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Калужской, Челябинской областей, Нижнего Новгорода, Череповца, Твери, Красноярска, Пермского края и Республики Крым.

В ходе турнира комментатор поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за то, что он «оказался небезразличен к детско-юношескому хоккею и изыскал средства для того, чтобы отправить юную псковичку защищать честь страны на престижных соревнованиях».

Напомним, на турнир во Флориду псковичка поехала благодаря помощи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мама девочки пришла на приём к главе региона и попросила оказать финансовую помощь для организации поездки её дочери на соревнования. Михаил Ведерников поддержал обращение и пригласил Анастасию Тельнову в его проект #команда2018.

Девочка занимается в псковской хоккейной школе «Торнадо», выступает на соревнованиях различного уровня, занимает призовые места и успешно прошла отбор в состав сборной России, где заняла позицию защитника. В ходе финального матча Анастасия Тельнова также опасно атаковала ворота соперника.

Agility Blades — проект, созданный по инициативе родителей юных хоккеисток с целью развития детско-юношеского женского хоккея в России. Тренирует сборную Александр Волошин. К финалу турнира российская команда подошла с 4 победами и одним поражением. От своего соперника — командой Team Illinois — ее отделяло лишь 3 очка.