День добрых дел пройдёт в порховском приюте для бездомных животных 9 февраля

17:43, 22 января 2019, ПАИ

9 февраля в порховском приюте для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» состоится День добрых дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в приюте.

Всех желающих ждут на субботник с 12:00. Запланированы утепление будок, уборка территории, выгул и вычесывание собак, уборка в кошачьем отделении, подготовка к выставке «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля.

Зоозащитники просят по возможности привезти с собой инструменты и перчатки для работы. В процессе работы будет организован «веселый перекус на открытом воздухе» с горячим чаем и закусками.

«Будем рады любым мискам (ненужные кастрюли), поводкам, ошейникам, карабинам для цепей, медикаментам. Поможем всем миром перезимовать питомцам приюта в тепле и уюте!» - добавили в приюте.