0
20:09
Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет
17:43
День добрых дел пройдёт в порховском приюте для бездомных животных 9 февраля
17:23
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» знаменательна тем, что рассказывает об интересных проектах и достижениях
14:48
Андрей Кончаловский рассказал, почему решил венчаться в Пскове
14:10
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
13:18
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
12:08
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
Еще новости
Общество

День добрых дел пройдёт в порховском приюте для бездомных животных 9 февраля

9 февраля в порховском приюте для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» состоится День добрых дел. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в приюте. 

Всех желающих ждут на субботник с 12:00. Запланированы утепление будок, уборка территории, выгул и вычесывание собак, уборка в кошачьем отделении, подготовка к выставке «Хвостатый фест», которая пройдёт в Пскове 16 февраля.  

Зоозащитники просят по возможности привезти с собой инструменты и перчатки для работы. В процессе работы будет организован «веселый перекус на открытом воздухе» с горячим чаем и закусками.

«Будем рады любым мискам (ненужные кастрюли), поводкам, ошейникам, карабинам для цепей, медикаментам. Поможем всем миром перезимовать питомцам приюта в тепле и уюте!» - добавили в приюте.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет
22 января 2019
Глава Палкинского района: Никаких замечаний по вывозу мусора в районе нет
День добрых дел пройдёт в порховском приюте для бездомных животных 9 февраля
22 января 2019
День добрых дел пройдёт в порховском приюте для бездомных животных 9 февраля
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» знаменательна тем, что рассказывает об интересных проектах и достижениях
22 января 2019
Виталий Дидыч: Премия «Народное признание» знаменательна тем, что рассказывает об интересных проектах и достижениях
Андрей Кончаловский рассказал, почему решил венчаться в Пскове
22 января 2019
Андрей Кончаловский рассказал, почему решил венчаться в Пскове 1
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
22 января 2019
Турнир по шахматам среди студентов и преподавателей ПсковГУ пройдет 16-17 февраля
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
22 января 2019
Армен Мнацаканян: Средства на выплату социальных пособий направлены в районы Псковской области в полном объеме
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
22 января 2019
Инна Андреянова считает, что «Народное признание» даст информационный толчок её проекту
Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему
22 января 2019
Органы власти помогли многодетной семье из Печорского района решить жилищную проблему

Идет загрузка...