Объявлены номинанты на кинопремию «Оскар-2019»

17:55, 22 января 2019, ПАИ

Сегодня, 22 января, стали известны номинанты на премию «Оскар-2019», пишет газета «Известия» со ссылкой на Twitter Американской киноакадемии.

Номинантами в категории «Лучший фильм» стали кинокомикс «Черная пантера» Райана Куглера, драма «Зеленая книга» Питера Фаррелли, музыкальная мелодрама «Звезда родилась» голливудского актера Брэдли Купера, биографический фильм о рок-группе Queen «Богемская рапсодия» Брайана Сингера, «Рома» мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, комедийно-драматический фильм «Власть» Адама Маккея, историческая картина «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса и комедия «Черный клановец» Спайка Ли.

Постановщики последних четырех кинолент — Альфонсо Куарон, Адам МакКей, Спайк Ли и Йоргос Лантимос — также поборются за звание «Лучшего режиссера». В этой категории также номинирован польский кинематографист Павел Павликовский за картину «Холодная война».

«Лучшим актером» может стать Кристиан Бэйл («Власть»), Рами Малек («Богемская рапсодия»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»), «Лучшей актрисой» — Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»), Оливия Колман («Фаворитка»), Гленн Клоуз («Жена») и Ялица Апарисио («Рома»).

Номинацию за роль второго плана получили актрисы Эмма Стоун («Фаворитка»), Реджина Кинг («Если Бил-стрит могла бы заговорить»), Рейчел Вайс («Фаворитка»), Марина ДеТавира («Рома»), Эми Адамс («Власть») и актеры Адам Драйвер («Черный клановец»), Сэм Эллиот («Звезда родилась»), Сэм Рокуэлл («Власть»), Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»), Махершала Али («Зеленая книга»).

Также на золотую статуэтку претендуют анимационные фильмы «Человек-паук: через вселенные», «Остров собак», «Суперсемейка 2», «Ральф против интернета» и «Мирай из будущего». Номинацию «Лучший оригинальный сценарий» получили «Рома», «Фаворитка», «Дневник пастыря», «Зеленая книга» и «Власть».

Напомним, 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе.