Следить за пожарной безопасностью электропроводки в доме призывает псковичей МЧС

22:26, 22 января 2019, ПАИ

Возникновение загораний в жилых домах часто связано с электричеством. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, неисправная электропроводка, нарушение правил эксплуатации и монтажа электросети и электрооборудования, короткое замыкание и перегрузка электросети – достаточно распространённые причины возникновения пожаров.

В ведомстве напомнили, что причиной пожара в многоквартирном доме на Милевском переулке в Пскове 21 января стало короткое замыкание электропроводки на веранде.

Главное управление МЧС России по Псковской области призывает быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью. Пожарная безопасность электропроводок обеспечивается соблюдением следующих основных требований:

- правильным выбором вида электропроводки и способа ее прокладки;

- соответствием вида электропроводки и характеристик используемых проводов, кабелей и труб допустимым способам прокладки по поддерживающим основаниям и конструкциям;

- правильным выбором электрозащиты;

- электропроводки должны удовлетворять всем требованиям окружающих условий;

- удобная прокладка кабелей, которая способствует быстрой локализации очага пожара;

- монтаж электропроводки должен осуществляться специалистами.