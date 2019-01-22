На «деревенский бал» в честь Татьяниного дня в Пушкинском заповеднике могут попасть псковичи

09:12, 23 января 2019, ПАИ

В Татьянин день, 25 января, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на именины героини русской литературы XIX века — Татьяны Лариной. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в этот день в заповеднике проведут культурно-просветительную программу «Весёлый праздник именин».

Действие «деревенского бала» развернётся в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Своего рода декорациями к нему станет новая экспозиция «Вечер в русской усадьбе», где, среди прочего, представлены многочисленные интерьеры дворянских

гостиных, в каких подобные «именинные вечера» и устраивали.

В сценарии музейного праздника — стихи Пушкина и его современников, музыкальные пьесы — также, по преимуществу, композиторов XIX

века. Проводить культурно-просветительную программу сотрудникам музея помогут их давние друзья — ученики и преподаватели средней школы имени А. С. Пушкина, районной ДШИ имени С.С Гейченко, танцевально-спортивного клуба «Де Марко».

Начало «Весёлого праздника именин» 25 января назначено на 17:00.

