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Культура

На «деревенский бал» в честь Татьяниного дня в Пушкинском заповеднике могут попасть псковичи

В Татьянин день, 25 января, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает всех желающих на именины героини русской литературы XIX века — Татьяны Лариной. Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в этот день в заповеднике проведут культурно-просветительную программу «Весёлый праздник именин».

Юрий Игнатьев. Из иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Из фондов Пушкинского заповедника

Действие «деревенского бала» развернётся в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Своего рода декорациями к нему станет новая экспозиция «Вечер в русской усадьбе», где, среди прочего, представлены многочисленные интерьеры дворянских
гостиных, в каких подобные «именинные вечера» и устраивали.

В сценарии музейного праздника — стихи Пушкина и его современников, музыкальные пьесы — также, по преимуществу, композиторов XIX
века. Проводить культурно-просветительную программу сотрудникам музея помогут их давние друзья — ученики и преподаватели средней школы имени А. С. Пушкина, районной ДШИ имени С.С Гейченко, танцевально-спортивного клуба «Де Марко».

Начало «Весёлого праздника именин» 25 января назначено на 17:00.
 

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