Псков вошёл в список городов с дешёвыми авиаперелётами

12:02, 23 января 2019, ПАИ

Псков попал в список городов, куда можно дёшево слетать из Москвы. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру, сообщает РИА Новости.

Билет на самолёт в феврале-марте из Пскова в столицу России обойдётся в 2 тыс. 281 рубль. Похожие цены установились в Петрозаводске (2213 рублей) и Махачкале (2973 рубля). Не более 3,5 тысяч рублей будет стоить перелёт в Москву из Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Астрахани, Санкт-Петербурга, Кирова, Краснодара.

Напомним, что авиасообщение по маршруту Псков - Москва - Псков возобновилось 2 октября. Самолёт летает трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.