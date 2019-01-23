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Общество

Псков вошёл в список городов с дешёвыми авиаперелётами

Псков попал в список городов, куда можно дёшево слетать из Москвы. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру, сообщает РИА Новости.

Билет на самолёт в феврале-марте из Пскова в столицу России обойдётся в 2 тыс. 281 рубль. Похожие цены установились в Петрозаводске (2213 рублей) и Махачкале (2973 рубля). Не более 3,5 тысяч рублей будет стоить перелёт в Москву из Ростова-на-Дону, Самары, Сочи, Астрахани, Санкт-Петербурга, Кирова, Краснодара.

Напомним, что авиасообщение по маршруту Псков - Москва - Псков возобновилось 2 октября. Самолёт летает трижды в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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