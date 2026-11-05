Мокрый снег ожидается в Псковской области ночью 6 ноября

17:39, 05 ноября 2026, ПАИ

Облачная, днём с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 6 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют ночью в большинстве районов, днём местами небольшие осадки в виде дождя, а ночью в отдельных районах – мокрый снег.

Будет дуть северный ветер со скоростью от трёх до восьми метров в секунду.

Температура по области ночью ожидается от 0 до +4 градусов, днём прогнозируют от +2 до +7 градусов.

В Пскове ночью ожидается небольшой дождь, днём будет без существенных осадков. Температура ночью составит от +1 до +3 градусов, днём будет от +5 до +7 градусов.