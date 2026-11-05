Первокурсники ПсковГУ узнали, как не выгорать и эффективно решать конфликты

17:54, 05 ноября 2026, ПАИ

Занятия в рамках образовательного модуля «Начало» провели в Псковском государственном университете. Больше 150 первокурсников, которые готовятся вступить в отряды РСО, смогли развить важные личные компетенции.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ







Наставники отрядов разработали для новичков движения специальные задания, рассказали ПАИ в пресс-службе вуза. Задания были направлены на развитие навыков активного слушания и эффективного решения конфликтов, а также на профилактику выгорания.

«Те навыки, которые мы даём ребятам, помогут им быть максимально продуктивными в учёбе, работе и карьере. Это важно, ведь на участии в студенческих отрядах жизнь не заканчивается, а только начинается!» – подчеркнула руководитель проекта «Маршрут построен», начальник отдела по работе со студенческими отрядами ПсковГУ Алла Сердцева.

Модуль «Начало» дал будущим участникам РСО возможность ближе познакомиться с товарищами по отряду и с наставниками. Следующим этапом станут совместные десанты студотрядов в конце ноября.

Добавим, проект «Маршрут построен» – один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте». Он поможет заложить в университете устойчивую систему наставничества: опытные бойцы РСО будут адаптировать к работе новичков в этот и последующие годы.