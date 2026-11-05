Электроэнергию отключат в ряде населённых пунктов Псковского округа 6 ноября

18:42, 05 ноября 2026, ПАИ

Электроэнергию временно отключат в ряде населённых пунктов Псковского муниципального округа 6 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ограничение подачи электричества связано с установкой линейного разъединителя. Отключение (в полном объёме) затронет деревни Мешоколь, Старишный Бор, Колтырино, Средний Путь и Заходы. Подача электроэнергии будет приостановлена с 09:00 до 17:00.

Администрация округа просит жителей заранее подготовиться к временному отсутствию электроснабжения и при необходимости использовать резервные источники питания.