Вкус традиций: предприниматели из Пскова прикоснулись к истокам культуры через кондитерское искусство

17:46, 05 ноября 2026, ПАИ

Творческий мастер-класс «Когда звонит пряник», приуроченный ко Дню народного единства, организовали для предпринимателей и самозанятых в центре «Мой бизнес» Псковской области. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области



Фото: центр «Мой бизнес» Псковской области











Шеф-кондитер кондитерского дома «Себежанка», учредитель единственного в России музея кондитерского искусства Александра Сафронова помогла участникам мастер-класса не просто создать красоту своими руками, но и прикоснуться к истокам культуры. «Холстом» стал ароматный, уже выпеченный вырубной медовый пряник в форме колокольчика – символа единства и созыва народа. Вдохновением для дизайна послужили традиционные узоры Псковской области – те самые, что украшают старинные церкви и изразцы.

«Этот пряник участники мастер-класса могут разделить со своей семьёй, родными и близкими как символ единения», – подчеркнули представители центра «Мой бизнес».

Отметим, что мероприятие организовали в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Подобные встречи в центрах поддержки предпринимательства прошли по всей России, и все они были приурочены к государственному празднику – Дню народного единства.