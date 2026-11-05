Михаил Ведерников поздравил работников судебной системы Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к судьям и сотрудникам аппаратов судов с поздравлением и подчеркнул значимость их работы.
«Судьи и сотрудники аппаратов обеспечивают неукоснительное соблюдение Конституции Российской Федерации, защиту государственных интересов, прав и свобод граждан и юридических лиц», – отметил глава региона в своём канале в MAX.
Особое внимание губернатор уделил деятельности мировых судей, которые находятся ближе всего к людям и рассматривают «львиную долю всех судебных дел» в регионе.
Обращаясь к представителям судебной системы, губернатор подчеркнул: «Вы ежедневно принимаете важные решения и способствуете укреплению правопорядка в Псковской области. Это напряжённый труд, требующий большой ответственности, особого профессионализма и принципиальности».
Михаил Ведерников пожелал работникам судебной системы крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, стойкости и выдержки в ответственной работе.
Ранее сообщалось, что торжественное собрание в честь профессионального праздника – Дня работника суда – прошло в Псковском областном суде.