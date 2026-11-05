Догазификация в Псковской области: как получить субсидию до 100 тысяч рублей

17:50, 05 ноября 2026, ПАИ

В рамках программы догазификации, которая продолжает работать на территории Псковской области, жители могут рассчитывать на значительную поддержку. Согласно постановлению правительства Псковской области от 8 февраля 2024 года № 30, субсидии покрывают расходы на три ключевых этапа подключения: покупка газового оборудования, его установка и работы внутри границ земельного участка.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, необходимо обратиться в органы соцзащиты Псковской области – по месту проживания или нахождения дома. Для обращения понадобится договор с газораспределительной организацией о подключении оборудования к сетям.

Для получения подробной консультации рекомендуем ознакомиться с карточками, подготовленными ПАИ. В них можно найти всю необходимую информацию об условиях предоставления помощи.