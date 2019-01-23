В 3 тыс. рублей оценил Псковский городской суд фразу «Пошел вон, скотина»

11:46, 23 января 2019, ПАИ

Псковский городской суд 22 января, рассмотрев гражданское дело по иску экс-председателя Общественного совета по культурному наследию Псковской области и градозащитника Николая Лаврентьева о защите чести и достоинства и о компенсации морального вреда к руководителю Фонда «Достоверная история» и члену этого же Общественного совета Юрию Алексееву, решил удовлетворить исковые требования частично. Как сообщил Псковскому агентству информации сам Лаврентьев, суд присудил ему компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей, в остальной части суд отказал в иске.

Ранее ПАИ писало, что предметом иска являлось письменное обращение Юрия Алексеева, распространённое им на заседании Общественного совета 17 ноября 2017 года, в котором, по мнению Николая Лаврентьева, содержались «клеветнические измышления». Кроме того, отмечал истец, Алексеевым на заседании совета «были произнесены оскорбительные высказывания «Пошёл вон скотина» в его адрес.

Экс-председатель Общественного совета утверждал, что действия Юрия Алексеева унижают его честь и достоинство, порочат репутацию и доброе имя, а также нанесли ему моральный вред. В связи с этим Николай Лавренов просил суд обязать Юрия Алексеева опровергнуть не соответствующие действительности высказывания и взыскать с него 50000 рублей компенсации морального вреда.