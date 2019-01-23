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Культура

Дмитрий Месхиев: Плохие спектакли на Пушкинский фестиваль мы не везём

Плохие спектакли на Пушкинский театральны й фестиваль в Псков организаторы не везут. Об этом заявил художественный руководитель Псковского академического театра А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Вот были желающие из Риги, но их спектакль вызовет скандал в Пскове. К тому же он плохой», - привёл пример арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин. «Да, и плохой, и скандальный - это всё-таки перебор», - сказал Дмитрий Месхиев.

При этом он сообщил, что от некоторых спектаклей организаторы фестиваля были вынуждены отказаться, поскольку они «не вставали» на псковскую стену. «Это подавляющее большинство: у нас, к сожалению, маленькая сцена, высокая, без поворотного круга. к тому же у нас фестиваль зимний, мы не можем использовать открытые площадки. Проблем масса», - отметил Дмитрий Месхиев. 

Андрей Пронин добавил, что пришлось отказать театру из Магнитогорска, Малому театру, хотели привезти «Пиковую даму» из Хорватии, но за этот спектакль запросили 10 тыс. евро. «Программа рождается в тяжелой борьбе с обстоятельствами», - подчеркнул Андрей Пронин.

 Напомним, XXVI Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.  С программой можно ознакомиться здесь >>>.

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