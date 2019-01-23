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Культура

Дмитрий Месхиев предполагает, что псковский «Довлатовфест» умер

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев не уверен, что фестиваль «Заповедник», посвящённый Сергею Довлатову, вновь состоится в Псковской области. «Я думаю, что довлатовский фестиваль умер», заявил он на пресс-конференции 23 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Как насчет «Крещендо», я не знаю. Я даже не знаю, будет ли фестиваль «Другое искусство». Пока судьба их неизвестна. Со мной из комитета по культуре никто про это не разговаривал», - заявил Дмитрий Месхиев.

Он добавил, что если в апреле областной комитет по культуре заявит о необходимости проведения фестиваля «Другое искусство», то худрук псковского театра за это браться не будет. «Такие мероприятия готовятся минимум за полгода, а то и за 10 месяцев», - пояснил он.

Напомним, что фестиваль «Заповедник» проводился в Псковской области в 2015-2017 годах. Crescendo ежегодно проходил в Пскове с 2009 по 2017 год . В 2018 году было объявлено, что фестиваль переносится на следующий год из-за нехватки средств.

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