Михаил Ведерников провел совещание по запуску ежедневных авиарейсов в Москву

19:30, 24 января 2019, ПАИ

С началом весенне-летней навигации авиакомпания «Азимут» запустит ежедневный авиарейс «Москва-Псков-Москва» и скорректирует расписание полетов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, достигнутые ранее с губернатором региона Михаилом Ведерниковым договоренности сегодня, 24 января, еще раз подтвердил председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод в ходе совместного рабочего совещания на территории псковского аэропорта.

Михаил Ведерников подчеркнул, что возобновление авиасообщения с Москвой — значимый шаг в сокращении транспортной изоляции региона. «Заполняемость рейсов доказывает, что решение было принято абсолютно правильное», — сказал глава региона и поблагодарил руководство авиакомпании за сотрудничество.

«Следующий этап совместной работы — переход на ежедневное сообщение со столицей, корректировка расписания, а также запуск рейсов в южные регионы России, — отметил Михаил Ведерников. — В бюджете области на этот год заложено 30 млн рублей на субсидирование авиарейсов из Пскова в Сочи».

Председатель Совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод в свою очередь поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и руководство «Псковавиа» за конструктивное взаимодействие в развитии авиасообщения. Он также отметил востребованность существующего авиамаршрута и подтвердил готовность авиакомпании запустить ежедневный авиарейс в столицу в весенне-летний период. Для удобства пассажиров расписание авиарейсов будет скорректировано: вылет из Москвы будет в вечернее время, а утром — из Пскова в Москву.

Павел Удод подчеркнул, что соответствующие изменения маршрутной сети в «Азимуте» уже утверждены, а также подкреплены бюджетом авиакомпании. Кроме того, отметил он, общее расписание составлено таким образом, что пассажиры авиарейса «Москва-Псков-Москва» с небольшой стыковкой во «Внуково» могут продолжить путь до Краснодара или Ростова-на-Дону.

В рамках совещания стороны обсудили различные вопросы организации ежедневного авиасообщения из псковского аэропорта, в числе которых подготовка взлетно-посадочной полосы, сертификация свето-сигнального оборудования, организация стоянки и технического обслуживания воздушного борта, размещение экипажа, подготовка персонала аэропорта.

«От оперативного решения этих вопросов зависит своевременная реализация всех наших планов. Если есть вопросы, которые требуют моего личного участия, готов подключиться и отработать их в ходе ближайшей поездки в Москву», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам рабочей встречи будет составлен протокол с указанием требующих решения задач, конкретных сроков выполнения и ответственных лиц.