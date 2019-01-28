II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 февраля в Новоржевском районе

16:11, 28 января 2019, ПАИ

9 февраля состоится II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью - ледовый спринт-слалом «Алтун - 2019», сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.

Гонка пройдет в деревне Алтун Новоржевского района. Протяженность трассы составит 2,5 км, покрытие – лед.

Программа соревнований:

Дата Наименование мероприятия Место проведения С 25 января по 2 февраля Приём заявок, регистрация участников Телефон 8-921-004-02-82, e-mail pgmolod@yandex.ru 9 февраля с 9:00 до 10:00 (до 13:00) Регистрация участников (Регистрация зачета «СПОРТ») Псковская область, Новоржевский район, имение «Алтун». с 9:00 до 10:30 Ознакомление с трассой (пешее) Трасса соревнования с 10:30 до 10:45 Церемония открытия с 10:45 до 12:15 Первый контрольный заезд с 12:45 до 14:00 Перерыв Трасса соревнования с 14:00 до 17:00 Контрольные заезды участников Трасса соревнования 17:15 Публикация предварительных результатов Трасса соревнования 17:30 Публикация официальных результатов 17:45 Награждение победителей

Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский», в котором участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук. Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин.