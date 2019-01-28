II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 9 февраля в Новоржевском районе
9 февраля состоится II-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомобильному многоборью - ледовый спринт-слалом «Алтун - 2019», сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации автоспорта.
Гонка пройдет в деревне Алтун Новоржевского района. Протяженность трассы составит 2,5 км, покрытие – лед.
Программа соревнований:
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Дата
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Наименование мероприятия
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Место проведения
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С 25 января по 2 февраля
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Приём заявок, регистрация участников
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Телефон 8-921-004-02-82, e-mail pgmolod@yandex.ru
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9 февраля
с 9:00 до 10:00
(до 13:00)
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Регистрация участников
(Регистрация зачета «СПОРТ»)
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Псковская область, Новоржевский район, имение «Алтун».
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с 9:00 до 10:30
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Ознакомление с трассой (пешее)
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Трасса соревнования
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с 10:30 до 10:45
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Церемония открытия
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с 10:45 до 12:15
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Первый контрольный заезд
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с 12:45 до 14:00
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Перерыв
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Трасса соревнования
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с 14:00 до 17:00
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Контрольные заезды участников
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Трасса соревнования
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17:15
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Публикация предварительных результатов
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Трасса соревнования
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17:30
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Публикация официальных результатов
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17:45
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Награждение победителей
Соревнование организует и проводит «Кураж Клуб» при поддержке Молодежного центра при МБО ДО «ШИ им. С. С.Гейченко» и Федерации автомобильного спорта Псковской области.
Напомним, I-й этап областного автомногоборья состоялся 19 января на картодроме «Печорский», в котором участвовали 36 пилотов из Пскова, Санкт-Петербурга, Пушкинских Гор и Великих Лук. Его победителем в абсолютном зачете стал пскович Алексей Блохин.