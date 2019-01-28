Наталья Плявинская: Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона

18:14, 28 января 2019, ПАИ

Премия «Народное признание» поощряет благородные поступки и инициативы в интересах региона, заявила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации руководитель регионального управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская.

«Это очень полезно: премия показывает общий вектор, в котором мы движемся. Для многих важно, что об их делах узнает широкий круг людей. Для кого-то сам факт участия в таком мероприятия показывает, что они замечены, их знают, об их работе известно. Показывая позитивные примеры, мы и всё остальное общество стимулируем к чему-то подобному», - добавила Наталья Плявинская.

Напомним, что сегодня, 28 января, в 12:00 на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также сегодня завершит работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».