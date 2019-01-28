82-летний Михаил Лобанов, много лет живший в пристройке на железнодорожной станции, официально получил благоустроенную квартиру в Новосокольниках

18:10, 28 января 2019, ПАИ

Малолетний узник, инвалид 2-й группы Михаил Лобанов, который более 40 лет живет в привокзальной пристройке на станции Выдумка, сегодня, 28 января, пенсионер получил все необходимые документы на право собственности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. Напомним, несколькими днями ранее, как сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, пожилому человеку были переданы ключи от квартиры.

Уже в ближайшее время пенсионер вместе с младшей дочерью-инвалидом переедет в собственное комфортное жилье. В квартире имеются все удобства: центральное отопление, горячая вода и газ, раздельный санузел. В помещениях установлены стеклопакеты и сантехника, сделан современный ремонт, есть мебель и утепленный балкон.

Сейчас мужчина и его младшая дочь живут в помещении, где нет воды, канализации и централизованного отопления. Служебное жилье было предоставлено супруге Михаила Лобанова более 40 лет назад во времена ее работы начальником станции. Старшие дочери живут со своими семьями неподалеку в собственных домах.

Обращение с просьбой о помощи 82-летнему жителю Новосокольнического района было размещено на официальном портале ведерников.рф и в социальных сетях. В начале декабря 2018-го губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что власти окажут ветерану помощь для улучшения жилищных условий. После обсуждения сложившейся ситуации с главой РЖД Олегом Белозеровым и главой района Виталием Соловьевым было принято консолидированное решение оказать пенсионеру материальную помощь и приобрести для него с дочкой квартиру со всеми удобствами.