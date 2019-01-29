Рецензия кинообозревателя ПАИ вошла в дайджест сайта «Афиша»

14:17, 29 января 2019, ПАИ

Рецензия на ленту «Зелёная книга» кинообозревателя Псковского агентства информации Муслима Камалова вошла в еженедельную подборку кинорецензий интернет-издания «Афиша».

Публикация ПАИ встала в один ряд с рецензиями изданий «Искусство кино», Afisha Daily, «Медуза» и Kino-teatr.ru. Статья Муслима Камалова вошла в пятерку недельного дайджеста рецензий на фильм «Зелёная книга» и оказалась среди работ известных кинокритиков Антона Долина, Станислава Зельвенского, Натальи Серебряковой и Алексея Филиппова.

«Афиша» - профильное интернет-издание с расписанием и анонсами событий в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, входящее в состав крупного интернет-холдинга Rambler. Печатная версия журнала о городских событиях в сфере кино, театра, музыки, литературы и моды существовала с 1999 по 2015 год. В «Афише», в частности, еженедельно публиковались рецензии кинокритиков Антона Долина, Романа Волобуева, Станислава Зельвенского и Михаила Брашинского. Сегодня «Афиша» продолжает работу как сайт и канал на YouTube.