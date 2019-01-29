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Общество

Ганза даст значительный опыт волонтерам, считает Олеся Назарой

«Ганза – полезное мероприятие, оно даст хороший профессиональный толчок и значительный опыт волонтерам, который они не приобретут в учебной деятельности», - заявила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По ее мнению, мотивация – это волонтерский тренд последних лет. Олеся Назарой пояснила, что волонтеры сильно поменялись – раньше люди вписывались во все мероприятия, а сейчас четко выбирают, на что они готовы потратить свое время, чтобы принести пользу не только городу, но и себе.

Олеся Назарой отметила, что при формировании школы ганзейского волонтера она предполагала, что какая-то часть волонтеров к 2019 году пропадет, но понимала, что люди будут хорошо знать историю своего города, нормально относиться к туристам.

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  • Псковская Ганза
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