Ганза даст значительный опыт волонтерам, считает Олеся Назарой

17:49, 29 января 2019, ПАИ

«Ганза – полезное мероприятие, оно даст хороший профессиональный толчок и значительный опыт волонтерам, который они не приобретут в учебной деятельности», - заявила заместитель директора Псковского городского молодежного центра Олеся Назарой в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По ее мнению, мотивация – это волонтерский тренд последних лет. Олеся Назарой пояснила, что волонтеры сильно поменялись – раньше люди вписывались во все мероприятия, а сейчас четко выбирают, на что они готовы потратить свое время, чтобы принести пользу не только городу, но и себе.

Олеся Назарой отметила, что при формировании школы ганзейского волонтера она предполагала, что какая-то часть волонтеров к 2019 году пропадет, но понимала, что люди будут хорошо знать историю своего города, нормально относиться к туристам.