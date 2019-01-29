Музейщики из Москвы, Петербурга, Петергофа и Пскова приедут в Пушкинский заповедник на чтения памяти Гейченко

17:41, 29 января 2019, ПАИ

На XXII Февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» ждут коллег и соратников из Москвы, Санкт-Петербурга, Петергофа, Пскова, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс- атташе учреждения Лидия Токарева.

Она напомнила, что сообщить о своём желании участвовать в конференции в качестве докладчика не поздно ещё в течение недели, до 5 февраля. «Однако в музее уже зарегистрировали ряд заявок, и по тому, насколько разные темы в них обозначены уже понятно, что чтения обещают быть весьма интересными», - отметила Лидия Токарева Так, например, слушателей ждёт знакомство с отдельными материалами фонда документальной фотографии Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), рассказывающими о первой, состоявшейся 145 лет назад, постановке оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского; докладчик — хранитель фонда Яна Пономарёва. А хранитель фонда декоративно-прикладного искусства того же музея Елена Старинкова планирует рассказать участникам и слушателям нынешних чтений об английском источнике сюжета для вышивки каминного экрана из Тригорского. Доклад для михайловской конференции подготовлен в содружестве с координатором Международного фонда «Pushkin Legacy» Юлией Зигерн-Корн.

Ряд выступлений будет посвящён жизни и творчеству Семёна Гейченко, что традиционно для Февральских чтений памяти легендарного музейщика. Хранитель музея «Пушкинская деревня» в составе музея-заповедника «Михайловское» Вячеслав Козмин предлагает вспомнить последний доклад Гейченко на научной конференции в 1990 году, а сотрудник «Михайловского» Лариса Левкова с почти тридцатилетним стажем — поразмыслить о разработанном им «языке музейной экспозиции» (на примере экспозиции 1962—1991 годов в Тригорском)

Напомним, что первое заседание Февральских чтений в этом году запланировано на 14 февраля. Для желающих участвовать в чтениях в качестве докладчиков разработана форма заявки. Бланк документа, равно и контактную информацию можно найти на официальном сайте музея-заповедника. Для слушателей вход в зал заседаний свободный и никакие предварительные согласования в этом случае не нужны.