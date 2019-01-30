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Вера Емельянова: Премия «Народное признание» - очень важный общественно значимый проект
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Общество

Вера Емельянова: Премия «Народное признание» - очень важный общественно значимый проект

«Премия «Народное признание» - очень важный общественно значимый проект, поскольку он поддерживает инициативы, которые исходят от граждан, от каждого из нас», - подчеркнула член жюри награды, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам вице-губернатора, премия даёт возможность поощрить людей, «которые проявляют не просто социальную активность, но и свои лучшие человеческие качества». «Благодаря премии по всем направлениям можно получить поддержку, внимание, признание и, таким образом, создаются условия чтобы таких проектов и таких людей было больше, а через это и качество жизни тоже будет улучшаться», - добавила Вера Емельянова.

Напомним, 28 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также завершило работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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