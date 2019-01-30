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Общество

Художник Анатолий Жбанов планирует открыть выставку на пожарище в доме Сафьянщикова

Через 1-2 недели на пожарище в доме Сафьянщикова в Пскове художник Анатолий Жбанов планирует открыть выставку. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 30 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Эдуард Шарипов отметил уникальность дома Сафьянщикова. «Как он стоит, как красиво расположен! Это живописное мышление псковичей. Это живое начало. Почему нас притягивает Псков? Тут развито образное мышление. Этот дом – это осколок того понимания, тех времён», – сказал он и добавил, что подобное здание не каждый может построить.

Фотохудожник Николай Владимиров подчеркнул, что в этом доме должно жить молодое поколение. «Для нас – это второй дом. Был, есть и будет. Нам от этого никуда не деться», – заключил он.

Напомним, пожар в доме Сафьянщикова на Советской набережной, 9 в Пскове произошел 23 января.

Этот дом построен по заказу и на средства представителя псковской купеческой династии Александра Яковлевича Сафьянщикова в начале 1870-х годов. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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