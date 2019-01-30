Александр Малькевич о премии «Народное признание»: Всегда есть те, с кого можно и нужно брать пример

14:03, 30 января 2019, ПАИ

«Всегда есть те, с кого можно и нужно брать пример», – отозвался о премии «Народное признание» председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его мнению, лучшим пиаром территории всегда являются люди. «Их всегда нужно продвигать, показывать и внутри региона, и за его пределами», – отметил Александр Малькевич и добавил, что они служат делу позитивного пиара, чтобы «потом никто не рассказывал, что это богом забытый угол».

Александр Малькевич подчеркнул, что региональные власти должны активнее участвовать в продвижении таких мероприятий, вкладывать в это ресурсы, в том числе, и финансовые.

Напомним, 28 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также завершило работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».