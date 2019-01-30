Общественная палата будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию»

15:59, 30 января 2019, ПАИ

Общественная палата России будет вести мониторинг региональных премий, подобных «Народному признанию», и систематизировать их, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«По моей информации, порядка 15 можно назвать схожих регионов, где есть те или иные крупные общественные инициативы, направленные на то, чтобы чествовать достойных людей», – добавил Александр Малькевич.

Отметим, что общественная премия Псковской области «Народное признание» в этом году будет вручаться уже в 9-й раз. Её учредителями являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

За годы существования премии ее обладателями в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

В этом году «Народное признание» присуждается в 12 номинациях. Всего на премию были поданы 111 заявок.

Церемония награждения победителей состоится 1 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Пригласительные билеты на торжество можно получить в редакции Псковского агентства информации (улица Пароменская, дом 21/33, первый этаж) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 до 31 января включительно. Количество билетов ограничено. Забронировать их и получить дополнительную информацию можно по телефону 8-921-113-40-60.