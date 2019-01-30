«Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019

17:02, 30 января 2019, ПАИ

Во время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове могут провести ритуал бракосочетания для нескольких десятков пар молодоженов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое предложение прозвучало сегодня, 30 января, во время рабочего выезда главы Пскова Ивана Цецерского, представителей Псковской городской Думы и администрации города, в ходе которого были осмотрены предполагаемые места размещения ремесленных рядов в дни Ганзы-2019.

В ходе обсуждения прозвучало предположение, что к Ганзейским дням (27-30 июня 2019 года) может открыться после ремонта городской Дворец бракосочетания (улица Детская, 2), а значит в эти дни в Пскове будет порядка 30 свадеб. В связи с этим глава Пскова Иван Цецерский предложил организовать «совместные» церемонии. По его мнению, это могло бы стать «интересным и красочным» мероприятием как для гостей Ганзейских дней, так и для самих молодожёнов.

Глава города предложил вывозить молодоженов «в кибитках на лошадях», а затем провести совместную церемонию бракосочетания. «А поздравить их могут руководители ганзейских городов, да и все горожане и гости Ганзы. Такое молодоженам точно на всю жизнь запомнится», - сказал Иван Цецерский.

В качестве примера глава Пскова привел проведение подобных совместных свадеб в Чечне. «Во время поездки в Грозный мы присутствовали на таком мероприятии. Очень интересно и красочно», - добавил Иван Цецерский.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.