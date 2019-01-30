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Общество

Александр Котов: Благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха

«В очередной раз будет вручена премия «Народное признание» – награды получат жители области, отличившиеся своим трудом, личными человеческими качествами, талантами, инициативами. В каждой номинации – люди, заслужившие благодарность своих земляков», – отозвался о премии «Народное признание» в комментарии Псковскому агентству информации председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Александр Котов

«Не всегда победителями становятся герои громких новостей, возможность выдвинуть в номинацию достойных имеет любой читатель ПАИ, которым движет чувство гордости, а может быть, и справедливости, если благородный поступок или блестящий успех по каким-то причинам не получили особого внимания СМИ, – отметил он. – Получается, что в том числе и благодаря «Народному признанию» мы узнаём истории успеха, замечательного поступка, подвига, узнаём о хороших проектах, о деятельности целых коллективов».

Александр Котов поблагодарил коллектив Псковского агентства информации за прекрасный проект, проверенный годами, за честный подход, за праздник, участниками которого ежегодно становятся жители области, чья активность, по его мнению, делает жизнь земляков лучше и интереснее.

Напомним, 28 января на сайте Псковского агентства информации завершился второй тур голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание-2018». Также завершило работу жюри из 12 экспертов. 1 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы пройдёт церемония награждения победителей премии.

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».

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