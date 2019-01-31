Почетной грамотой Совета Федерации наградили Анатолия Копосова в честь его 75-летия
Председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов вручил Анатолию Копосову, отметившему 29 января своё 75-летие, почетную грамоту Совета Федерации «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие парламентаризма и активную общественную деятельность», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 28-ой сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января.
Александр Котов также вручил почетную грамоту Псковского областного Собрания депутату Олегу Савельеву и поздравил депутата Лидию Драгунову с рождением дочери, пожелав крепкого здоровья матери и ее ребенку.
Напомним, накануне своего 75-летия старейший депутат Псковского областного Собрания Анатолий Копосов дал ПАИ интервью.