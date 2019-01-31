Необходимо сохранить Псковпассажиравтотранс в форме госпредпрития, считает Ульяна Михайлова

13:33, 31 января 2019, ПАИ

Председатель псковского облсовпрофа, депутат от «Единой России» Ульяна Михайлова считает, что в ГППО «Псковпасажиравтотранс» необходимо сохранить в форме госпредприятия. Об этом она заявила на 28-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 31 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Прав предыдущий оратор, аудит действительно необходим, проверки необходимы, но хочу отметить, что в других субъектах отказываются от множественных компаний в сфере транспортных перевозок, особенно в дотационных. У нас нет оптимальной экономической маршрутизации, чтобы бюджетные маршруты «прицепить» к коммерчески выгодным. Управленческая логика говорит о том, что контролировать одного гораздо проще, чем нескольких», - сказала Ульяна Михайлова.

Она также отметила, что предприятие нужно сохранить в госформе, поскольку в случае с коммерческими предприятиями высок риск выплаты зарплаты в конвертах.

В свою очередь председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что многие предприятия в форме госсобственности - банкроты. «Возьмите коммунальную сферу, у нас там половина были банкроты. И только сейчас благодаря силам губернатора нам удалось погасить долги. Я не хотел конкретно разбирать никакое госпредприятие, но до тех пор пока у нас будет подход сохранить государственную форму Псковпассажиравтотранса, то мы решение этой проблемы будем только оттягивать», - сказал он и добавил, что сегодня депутаты пока не услышали чётких планов, как решить эту проблему.