0
20:36
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
20:13
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
19:56
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
19:32
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
18:04
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
18:02
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
17:21
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
Еще новости
Общество

И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко

Анна Удовенко стала исполняющим обязанности руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков». Как стало известно Псковскому агентству информации, она будет возглавлять пресс-службу в связи с уходом бывшего руководителя Екатерины Татариновой.

Анна Удовенко

Добавим, Анна Удовенко родилась 4 января 1985 года. Окончила Псковский государственный университет.

Является модератором группы «Контроль. Псков» в соцсети Facebook. В 2017 году инициативная группа граждан выдвинула её на соискание премии «Народное признание-2017» в номинации «Инициатива» за «неравнодушие к гражданам».

Анна Удовенко занимала ряд должностей в органах местного самоуправления, в том числе пост начальника отдела по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с государственными органами городской Думы. Последняя должность — начальник контрольного отдела гордумы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» Депутат Дмитрий Михайлов будет работать в Псковском облсобрании на профессиональной основе Ольга Качнова возглавила комитет по туризму Псковской области Андрей Моргунов стал новым лидером «Молодой Гвардии Единой России» в Псковской области Дмитрий Месхиев занял пост советника губернатора Ленинградской области по культуре Алексей Севастьянов избран вице-президентом МРО «Северо-Запад» Экс-зампред областного комитета по культуре стала пресс-секретарем паломнической службы псковской митрополии Заместителем председателя Псковского городского суда назначена Эльвира Кузнецова Елена Бойко назначена заместителем министра здравоохранения
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
31 января 2019
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
31 января 2019
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
31 января 2019
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
31 января 2019
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
31 января 2019
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
31 января 2019
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
31 января 2019
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла 1
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
31 января 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах 1

Идет загрузка...