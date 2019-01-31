И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко

19:56, 31 января 2019, ПАИ

Анна Удовенко стала исполняющим обязанности руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков». Как стало известно Псковскому агентству информации, она будет возглавлять пресс-службу в связи с уходом бывшего руководителя Екатерины Татариновой.

Добавим, Анна Удовенко родилась 4 января 1985 года. Окончила Псковский государственный университет.

Является модератором группы «Контроль. Псков» в соцсети Facebook. В 2017 году инициативная группа граждан выдвинула её на соискание премии «Народное признание-2017» в номинации «Инициатива» за «неравнодушие к гражданам».

Анна Удовенко занимала ряд должностей в органах местного самоуправления, в том числе пост начальника отдела по межмуниципальному сотрудничеству и взаимодействию с государственными органами городской Думы. Последняя должность — начальник контрольного отдела гордумы.