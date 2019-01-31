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Общество

Вопрос о ремонте дома Сафьянщикова обсудил глава Пскова с участниками движения «Псков-Арт»

31 января глава Пскова Иван Цецерский в рамках выездного рабочего совещание встретился с участниками Псковского регионального общественного движения «Псков-Арт». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, встреча прошла в расположенных в Доме Сафьянщикова мастерских, находящихся в собственности муниципального образования «Город Псков», и которые занимают художники на безвозмездной основе.

Напомним, что именно в этих помещениях 23 января произошел пожар, повредивший потолочные перекрытия, только что отремонтированный выставочный зал, несколько мастерских и картины, написанные разными художниками объединения.

В ходе выезда его участники осмотрели здание снаружи, прошлись по поврежденным огнем и дымом помещениям. Художники показали картины с оплавленной краской, рассказали, что эти полотна должны были стать частью выставки, которая готовилась к открытию в скором времени.

Совещание продолжилось в администрации Пскова. В ходе обсуждения сложившейся ситуации участники движения «Псков-Арт» озвучили свое желание не выезжать из занимаемых помещений и вновь продолжить там работать после ремонта.

Глава Пскова посоветовал художникам, как арендаторам Дома Сафьянщикова, обратиться в одну из организаций, имеющую разрешение на проведение ремонтных работ на памятниках архитектуры, для того, чтобы разработать проект реконструкции.

Именно наличие данного документа даст возможность включить здание в одну из программ и отремонтировать, в первую очередь, поврежденный огнём и дымом фасад и крышу.

Иван Цецерский также отметил, что окажет поддержку участникам движения «Псков-Арт».

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