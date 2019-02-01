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Общество

Сломавшаяся под Псковом «Ласточка» прибыла в город, ее пассажиров развозят по домам автобусами Псковпассажиравтотранса

Поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Псков, но совершивший вынужденную остановку из-за поломки, прибыл в областной центр. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации региона. В настоящее время его пассажиров развозят по городу автобусами, которые предоставило государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

Ранее ПАИ сообщало, что поезд сломался вечером 31 января на отрезке пути между Стругами Красными и Псковом. Для того, чтобы доставить его в город, был направлен резервный локомотив. Ситуация находилась под личным контролем губернатора Михаила Ведерникова. На месте вынужденной стоянки поезда дежурила оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Напомним, поезд «Ласточка» ежедневно отправляется с Балтийского вокзала Петербурга в 20:15. В Псков он должен был прибыть в 23:45.

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