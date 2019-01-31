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Культура

Кастинг на съемки в историческом фильме пройдёт в Пскове в середине февраля

На базе Псковского городского молодежного центра (улица М.Горького, 15) пройдет кастинг актеров массовых сцен для съемки исторического фильма. Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, отбор актеров запланирован на 15 февраля с 18:00 до 21:00 и 16-17 февраля с 12:00 до 18:00.

К участию приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Для отдельных ролей предпочтительны люди, имеющие или готовые к моменту съемок отрастить длинные волосы и бороду.

Подробности об участии в съемках организаторы сообщат на кастинге.

События кинофильма относятся к XVIII веку. Съемки запланированы на июнь и июль 2019 года и пройдут в Псковской области. Над созданием фильма работает московская киностудия. 

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