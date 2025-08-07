Анита Цой выступит на фестивале «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» пройдёт в Пскове 23 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе фестиваля.
Для псковичей и туристов выступят российская певица Анита Цой и рэп-группа «ПослеZавтра». Кроме музыкальной части, участников фестиваля ждут культурные мероприятия и спортивные соревнования. Мероприятие пройдёт в Финском парке в 15:00. Вход свободный.
Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» стартовал 5 августа в Орле и продлится до 6 сентября. Мероприятие охватывает 15 городов России и посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
Помимо Пскова, в этом году в акции участвуют города Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов, включая Орёл, Ярославль, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Чебоксары, Оренбург и другие.
